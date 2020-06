:

Gellof ik niet in. Omtzigt is oprecht, tenminste, zo schat ik hem in. Hij is een boekhouder en boekhouders zijn tevreden als + en - in balans zijn en de bonnetjes kloppen. Zo niet, worden ze witheet, gaan ze transpireren en vallen ze 's nachts moeilijk tot niet in slaap.

Maar of Omtzigt hier nog een termijn zin in heeft vraag ik me af. Wel jammer, want de Kamer heeft figuren als hem. Leijten, Van Kooten-Arissen en Bosma nodig. Goede, kritische kamerleden, geen klapvee.