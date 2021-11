De Raad van State is in 1531 opgericht door keizer Karel V als adviseur van de landvoogd en is een van de oudste nog bestaande regeringsorganen ter wereld.

Wanneer er geen regent is aangewezen, is de Raad van State regent voor een mogelijk minderjarige of ongeboren koning. De Raad van State speelt ook een rol wanneer de koning niet in staat is om te regeren en er geen regent is aangewezen (dit gebeurde in 1889 en 1890) en wanneer de troon vacant is en er onzekerheid over de erfopvolging bestaat.

Dus er is al een tijdje een traditionele koppeling tussen he koninklijkhuis en rvs.

Of dat anno 2021 nog wel zo logisch is ... Het geeft advies aan de regering en is ook de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid.