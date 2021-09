Het Adolf Eichmann Stipendium voor een scriptie over logistiek. De Josef Stalin Trofee voor een scriptie over vrijheid van meningsuiting. De Ted Kaczynski Award voor een scriptie over elektrotechniek. Het Porseleinen Henk Krolletje voor een scriptie over politieke filosofie. Ze bestaan allemaal niet, maar wat wel bestaat is de Piet Hein Don­ner Scrip­tie­prijs voor scripties over de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat, uitgereikt door... de Raad van State.

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt en dit jaar voor de tweede keer. Alsof er in de afgelopen twee jaar niets gebeurd is rond de Raad van State, Piet Hein Donner en de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat. Alsof de Raad van State niet de hoogste rechter is in het bestuursrecht die JARENLANG de overheid vrijwel blindelings gelijk gaf als burgers, zoals de slachtoffers van de toeslagenaffaire, hun recht probeerden te halen omdat ze KAPOT werden gemaakt door de overheid. Alsof Piet Hein Donner in hoogst eigen persoon geen rapport schreef waarin het ergste Ongekend Onrecht alsnog in de doofpot werd gestopt en er dus nog een karrevracht aan Kamerdebatten, Wob-verzoeken van Trouw & RTL Nieuws alsmede een aftredende staatssecretaris en een aftredend kabinet (hoewel het er steeds meer op lijkt dat dat aftreden een trucje was, red.) voor nodig waren om ook maar een begin van rechtsherstel te krijgen.

In de jury van de prijs: Piet Hein Donner zelf natuurlijk, maar ook mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Oftewel de hoogste baas van de hoogste rechter die het de afgelopen jaren allemaal in de soep liet lopen. Je verzint het niet. Misschien kunnen ze de prijs symbolisch uitdelen aan het lid van het CAF-team dat de term 'Afpakjesdag' heeft bedacht. Je zou bijna zeggen: de Raad van State moet KAPOT.

Slachtoffer toeslagenaffaire SLOOPT prijs

"... maar we hebben nog steeds schijt aan burgers"