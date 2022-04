Het is alleen wel ingewikkeld wat dan wél de oplossing is. Als uitvoerenden zelf initatief nemen en het gaat mis, dan ligt hun hoofd op het hakblok. Wie wil dat werk dan nog doen?

Als uitvoerenden zelf initiatief nemen en ze worden door hun werkgever in bescherming genomen, dan is dat weer klassejustitie of zo. Als ze zich houden aan richtlijnen, dan is het de schuld van degene die de richtlijnen heeft opgesteld, dus die gaan zich weer verschuilen achter beleidsmakers en onderzoeksrapporten... enz. enz.

Mensen verantwoordelijk houden is nodig, maar tegelijkertijd kan de afrekencultuur ook weer ongewenste gevolgen hebben.