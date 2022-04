Nee hoor. De man schrijft een heel genuanceerd artikel.

Over zogenaamde toeslagslachtoffers die door drie vier vijf instanties geholpen moeten worden. Die psychisch niet helemaal in orde zijn, maar toch kinderen de wereld op schoppen. Die verslaafd zijn, een IQ onder de tachtig, maar wel zwanger raken en niet in staat zijn voor een baby te zorgen.

Zie: Leven aan de onderkant. Het systeem dat de onderklasse in stand houdt is de Nederlandse vertaling van Life at the Bottom, een boek uit 2001 van Theodore Dalrymple (pseudoniem voor Anthony M. Daniels). Het is in 2004 uitgegeven door Het Spectrum op initiatief van en grotendeels vertaald door de Nederlandse criminoloog Chris Rutenfrans.

Een belangrijk vertrekpunt van zijn opmerkingen zijn de verklaringen die deze mensen over zichzelf afleggen. Ze leggen de oorzaken van zowel hun ellende als hun daden vrijwel uitsluitend bij factoren die aan hun wil ontsnappen. Deze voorstelling als waren ze passieve slachtoffers zonder wilsdaden is volgens Dalrymple vals en hebben ze overgenomen van hedendaagse criminologen en sociologen, daarin gevolgd door de socialezekerheidsbureaucratie.