Daar zit een kolossaal probleem; onderzoek, verzoek om een maatregel en advies aan de rechter wordt gedaan door hoofdzakelijk .. maatschappelijk werkers. Die zijn volgens het NIP helemaal niet gekwalificeerd om dit werk te doen. De rechter toetst marginaal, en is jurist en geen psycholoog, zodat de ongekwalificeerde maatschappelijk werker doorgaans het voordeel van de twijfel krijgt, en de rechter kiept vervolgens ouder en kind over de schutting bij .. diezelfde maatschappelijk werkers, zonder toezicht en controle daarna.

In het licht van mensenrechten en rechtstatelijke waarborgen gaat het om een immense stroom onrechtmatige rechtspraak, dus kom mij niet aan met 'de rechter heeft het toch beoordeeld'.

Op individuele gevallen kan men nooit ingaan, u mag klagen maar ook als u gelijk krijgt doet de jz daar veelal niets mee, en een degelijk onderzoek (met steeds dezelfde schokkende conclusies) volgt alleen als het kind kwijt of dood is, dus wat kan er nou mis gaan?

En oh ja, er is meer geld nodig want kinderen beschermen is belangrijk.