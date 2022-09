We gaan gewoon weer terug naar begin jaren '50; koken & keuken verwarmen met een kolen/hout-fornuis, waarvan we de dekplaten schoonmaken met 'Hartedief' polijstpoeder, petroleumlampen en kaarsen om 's avonds met zijn allen aan tafel de krant bij te lezen of bordspelletjes te doen, in de winter 's morgens vroeg wakker worden terwijl de condens-wolkjes uit je mond komen, en je niet naar buiten kan kijken omdat er van die prachtige ijsbloemen op de ramen zitten, vervolgens de verijsde stoep volstrooien met sintels & asresten uit de kolenhaard in de huiskamer om uitglijden te voorkomen, en daarna wachten op de bakker, de melkboer & de groenteman die langs de deur komen met paard-en-wagen, daarna met een wasstamper de was doen in de badkuip (de witte was uiteraard met 'Reckitts Poppetje Blauw', en lakens & slopen door de handwringer halen en buiten te drogen hangen aan de waslijn en wachten met binnen halen tot ze niet meer bevroren zijn.

Het was de tijd dat het huishouden nog een zware dagtaak was en mijn moeder zich alleen de luxe kon permitteren om éénmaal per week een avondje naar 'Kienen' te gaan in het parochiehuis, alwaar ze kans maakte om een pak De Gruyter-Goudmerk-koffie te winnen, of misschien zelfs de hoofdprijs: een fles 'Zwarte Kip'-advocaat.