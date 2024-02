De afgelopen jaren was energie opeens ontzettend duur. Maar! De komende jaren wordt energie ook ontzettend duur! Wisten we al, maar nu zegt Essent het ook. "Vooral voor huishoudens met een cv-ketel worden de energiekosten hoger in vergelijking met de huishoudens die in staat zijn om te verduurzamen, zegt Essent-directeur Resi Becker." Maar ja. Er is toch wel iets aan te doen? "Zij roept daarom een nieuwe regering op maatregelen te nemen. "Verlaag de gasbelasting en kijk naar een verlaging van de netbeheerkosten."" Goed idee (vernieuwend ook, je hoort nooit dat een energieproducent pleit voor lagere belasting op energie) Resi Becker. Bovendien heeft de energiesector een uitstekende lobbyist in dienst, dus dat komt helemaal goed. En we gaan dat geld weghalen bij Ontwikkelingssamenwerking de NPO!