Voetballertje Paulos Abraham (20) van FC Groningen woont met een of andere randhond (american stafford) in een appartementencomplex in Groningen. Op een dag bijt die hond een andere hond (maatje handtasvulling) morsdood. De vriendin van de voetballer probeert het baasje (een meisje van 17) van de dode hond nog om te kopen. Stap niet naar de media en de politie, dat werk. Vervolgens schrijft RTV Noord tóch over de gebeurtenis want ja, lokaal medium en de hond van profvoetballer bijt een andere hond dood, vriendin van profvoetballer probeert kind om te kopen en alle bewoners in die flat zijn doodsbang voor dat schijtbeest. Keihard nieuws. Bovendien houdt de voetballer zich niet aan de voorwaarden die de gemeente na het incident heeft opgesteld (aanlijnplicht en muilkorfplicht).

Vervolgens stelt voetbalclub Pyongyang aan het Winschoterdiep een BOYCOT in tegen nieuwsmedium RTV Noord. Want... RTV Noord heeft nieuws gebracht en FC Pyongyang vindt het stom? Directeurtje Kim-Jong Gudde, zijn standbeeld in het stadion ziet u op de foto hierboven, spreekt van een 'statement' tegen het medium.

Als later een andere journaliste naar die boycot vraagt vergelijkt de trainer van de club, een of andere compleet van de pot gerukte Duitser, de boycot met de protesten in Iran en de boerenprotesten in Nederland. Die spoort helemaal niet.

En inmiddels is de boycot opgeheven door FC Groningen, maar zijn er VOORWAARDEN gesteld aan RTV Noord. Het medium ligt aan de ketting, mag iedere wedstrijd nog maar één spelertje interviewen en dat moet dan allemaal heel netjes via de perschef verlopen anders wordt Kim-Jong Gudde van FC Groningen boos. Met andere woorden: braaf hondje RTV Noord mag kwispelen, maar braaf hondje RTV Noord mag niet keffen want dan komt de vechthond van Paulos Abraham eraan om iedereen dood te bijten.

Misschien dat de media maar eens een vuist moeten maken en het moeten omdraaien: boycot dat doodenge voetbalclubje maar eens even lekker.