Het kan je niet ontgaan zijn dat het beleid een chaos was. Van groepsimmuniteit, naar “dat is noot gezegd”, mondkapjes afraden tot verplicht stellen. Ik werk in de gezondheidszorg en heb gezien hoe waardeloos er met mondkapjes omgegaan werd. Niet raar want het gros van de mensen kent de procedure niet en dat hoeft ook niet. Het verbannen van mensen uit openbaar leven was ook zo’n miskleun. Het schept schijnveiligheid en dus zorgt het voor risicogedrag en dus meer besmettingen. Vanuit de ziekenhuizen was verzet en toch doorzetten. De avondklok had geen wettelijke basis en toch doorzetten. Iedereen met eerstejaars kennis van virussen kan je zeggen dat het verbieden van buiten lopen na 21.00 volledig waanzinnig is.

Vanuit de IT werd gesteld dat die Hugo app (Bluetooth) niet werkt, niet doet wat gevraagd wordt. De QR heeft alleen mensen uit elkaar gespeeld en blijkbaar heeft de overheid misbruik gemaakt van de mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik.

Het gaat echt om veel meer dan een toevalstreffer door critici. Ook nu lees ik weer wappie en ook nu weer geen argumenten waarom men fout zat.

Dat er mensen zijn die riepen dat Microsoft je een chip wil inspuiten per vaccin, dat corona niet bestaat of dat het komt door 4G, ja dat is gek. Tal van andere kritiek was niet zo extreem en bleek kloppend.