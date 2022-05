Dank je wel voor de felicitatie ook namens Jeroen die ik 'toevallig' nu aan de telefoon heb.

Voor jou uit de lockdown archieven het complete euvre van Alan Parsons:

ALAN PARSONS (PROJECT)

Singles:

1981 - The Turn of a Friendly Card

▶ www.youtube.com/watch?v=pgY7qYaoMWQ

1982 - Old and Wise

▶ www.youtube.com/watch?v=1x0ewDz95HE

1984 - Don't Answer Me

▶ www.youtube.com/watch?v=JLvFbBR4XOg

1985 - Let's Talk About Me

▶ youtu.be/kSH2ZGeQEls?t=31

Album tracks:

1976 - A Dream Within a Dream

▶ www.youtube.com/watch?v=VZyNKrYo9I4

1976 - The Raven

▶ www.youtube.com/watch?v=YAE1XTvKLXA



1976 - The Tell-tale Heart

▶ www.youtube.com/watch?v=O5NN8fK1tXo



1976 - The Cask of Amontillado

▶ www.youtube.com/watch?v=nrrIm4ozbUc

1976 - (The System of) Doctor Tarr and Professor Fether

▶ www.youtube.com/watch?v=D1E9mjvGYq8

1976 - The Fall of the House of Usher

▶ www.youtube.com/watch?v=adnOF4IcRII

1976 - To One In Paradise

▶ www.youtube.com/watch?v=UrMKh2M-qHM

1977 - I Robot

▶ www.youtube.com/watch?v=u7oAuba3Ekg

1977 - I Wouldn't Want To Be Like You

▶ www.youtube.com/watch?v=otNjpCtByKU

1977 - Some Other Time

▶ www.youtube.com/watch?v=tW2e4tpOBGA

1977 - Breakdown

▶ www.youtube.com/watch?v=KJBTOC3Mfpk

1977 - Don't Let It Show

▶ www.youtube.com/watch?v=eCFqLPwEDU4

1977 - The Voice

▶ www.youtube.com/watch?v=da1l7ChG1aM

1977 - Nucleus

▶ www.youtube.com/watch?v=HuhDSkJH9cc

1977 - Day After Day (The Show Must Go On)

▶ www.youtube.com/watch?v=DeUJxXGgsfI

1977 - Total Eclipse

▶ www.youtube.com/watch?v=SW9aJkqrUKw

1977 - Genesis Ch.1. V.32

▶ www.youtube.com/watch?v=UhD9u5oMrOI



1978 – Voyager

▶ www.youtube.com/watch?v=Akclgs4C-Eo

1978 - What Goes Up…

▶ www.youtube.com/watch?v=XCXL1ytil-w

1978 - The Eagle Will Rise Again

▶ www.youtube.com/watch?v=1wLrLhJqong

1978 - One More River

▶ www.youtube.com/watch?v=3X0fB9HMVPc

1978 - Can't Take It With You

▶ www.youtube.com/watch?v=wFsEZizhsMg

1978 - In The Lap of the Gods

▶ www.youtube.com/watch?v=bUZ3tijNe3A

1978 – Pyramania

▶ www.youtube.com/watch?v=O-KWb6JuYp0

1978 - Hyper-Gamma-Spaces

▶ www.youtube.com/watch?v=Am5Rloqqk0U

1978 - Shadow of a Lonely Man

▶ www.youtube.com/watch?v=895Y11nLIpc

1979 – Lucifer

▶ youtu.be/E9e9tp3_PE8?t=54

1979 - You Lie Down With Dogs

▶ www.youtube.com/watch?v=WoqCyGIguLc

1979 - I'd Rather Be a Man

▶ www.youtube.com/watch?v=bNG_EcaYLKQ

1979 - You Won't Be There

▶ www.youtube.com/watch?v=tS0ruaxUeac

1979 - Winding Me Up

▶ www.youtube.com/watch?v=AnsAU0-81qE

1979 - Damned If I Do

▶ www.youtube.com/watch?v=QkqAEjZfVv8

1979 - Don't Hold Back

▶ www.youtube.com/watch?v=4fRw7K2_MLs

1979 - Secret Garden

▶ www.youtube.com/watch?v=QHRgM-U9sIg

1979 - If I Could Change Your Mind

▶ www.youtube.com/watch?v=KTicYjTRpds

1980 - Maybe a Price To Pay

▶ www.youtube.com/watch?v=kz1Ih2gBbfU

1980 - Games People Play

▶ www.youtube.com/watch?v=wZC6NyrGDcQ

1980 – Time

▶ www.youtube.com/watch?v=zhRzORqNa0E

1980 - I Don’t Wanna Go Home

▶ www.youtube.com/watch?v=yg4dVv1FFRk

1980 - The Gold Bug

▶ www.youtube.com/watch?v=gPhTpMjAmxQ

1980 - The Turn of a Friendly Card

▶ www.youtube.com/watch?v=jT0cKjDACIY

1980 - Nothing Left To Lose

▶ www.youtube.com/watch?v=rBoYA1gn-hw

1982 – Sirius

▶ www.youtube.com/watch?v=feoHV5JUbuo

1982 - Eye in the Sky

▶ www.youtube.com/watch?v=56hqrlQxMMI

1982 - Children of the Moon

▶ www.youtube.com/watch?v=7LvanwTcTqs

1982 – Gemini

▶ www.youtube.com/watch?v=hTDLeMKjQ4g

1982 - Silence and I

▶ www.youtube.com/watch?v=76n_uE_W31A

1982 - You're Gonna Get Your Fingers Burned

▶ www.youtube.com/watch?v=yIuwKXXNBwY

1982 – Psychobabble

▶ www.youtube.com/watch?v=yohULwW-EAQ

1982 – Mammagamma

▶ www.youtube.com/watch?v=GZdvgpZyFiw

1982 - Step By Step

▶ www.youtube.com/watch?v=JAYHw4eV1mk

1984 - Prime Time

▶ www.youtube.com/watch?v=3kr2NT3Yxso

1984 - Let Me Go Home

▶ www.youtube.com/watch?v=QEReFFpLFRM

1984 - One Good Reason

▶ www.youtube.com/watch?v=q9EUoBWLDZ0

1984 - Since the Last Goodbye

▶ www.youtube.com/watch?v=_kNr3D7m2hM

1984 - Dancing on a Highwire

▶ www.youtube.com/watch?v=zZwsr2iUgCg

1984 - You Don't Believe

▶ www.youtube.com/watch?v=ylcHHb93GRo

1984 – Pipeline

▶ www.youtube.com/watch?v=0hAVjygYFSM

1984 - Ammonia Avenue

▶ www.youtube.com/watch?v=NK-_2G7MMgc

1985 - Separate Lives

▶ www.youtube.com/watch?v=bv2WYnCimRg

1985 - Days Are Numbers

▶ youtu.be/F4F_K95ol8c?t=25

1985 - Sooner or Later

▶ www.youtube.com/watch?v=hhoUMnUEJjY

1985 - Vulture Culture

▶ www.youtube.com/watch?v=LZ3Zm-F2Up8

1985 - Hawkeye

▶ www.youtube.com/watch?v=_BW27Inh83c

1985 - Somebody Out There

▶ www.youtube.com/watch?v=cXkMt0cTAJo

1985 - The Same Old Sun

▶ www.youtube.com/watch?v=Imf9vkeEono

1985 – Stereotomy

▶ www.youtube.com/watch?v=hWIZ3rWv18o

1985 – Beaujolais

▶ www.youtube.com/watch?v=Ji-hchRgPuQ

1985 – Urbania

▶ www.youtube.com/watch?v=rFN3pv2Qdig

1985 – Limelight

▶ www.youtube.com/watch?v=R2XNFgRIXEU

1985 - In The Real World (lead vocal John Miles)

▶ www.youtube.com/watch?v=IRCgTJkfNjQ

1985 - Where's The Walrus?

▶ www.youtube.com/watch?v=xj9Wzv1G0f4

1985 - Light of the World (lead vocal Graham Dye)

▶ www.youtube.com/watch?v=q331u19OK5I

1985 - Chinese Whispers

▶ www.youtube.com/watch?v=bNvhCDtfK74

1985 - Stereotomy Two (lead vocal John Miles)

▶ www.youtube.com/watch?v=5xEtUXvhp-Y

1987 - La Sagrada Familia

▶ www.youtube.com/watch?v=7GUZ0I7LUq0

1987 - Too Late

▶ www.youtube.com/watch?v=sfTapFNyXJA

1987 - Closer to Heaven

▶ www.youtube.com/watch?v=VDcmhsyjU3s

1987 - Standing on Higher Ground

▶ www.youtube.com/watch?v=ggijVDI6h_0

1987 - Money Talks

▶ www.youtube.com/watch?v=315FlJyaqZc

1987 - Inside Looking Out

▶ www.youtube.com/watch?v=-Y8Q3UWmUO8

1987 - Paseo de Gracia

▶ www.youtube.com/watch?v=63FKiK8bNnM

1990 - The Nirvana Principle

▶ www.youtube.com/watch?v=c4n3jD1w2wY

1990 – Freudiana

▶ www.youtube.com/watch?v=3dMrgBhwnuc

1990 - I Am a Mirror

▶ www.youtube.com/watch?v=Rmx3_6aRanQ

1990 - Little Hans

▶ www.youtube.com/watch?v=yKyLSi8yNw8

1990 – Dora

▶ www.youtube.com/watch?v=e7Ro1P39804

1990 - Funny You Should Say That

▶ www.youtube.com/watch?v=C6chlE1p4Fc

1990 - You're on Your Own

▶ www.youtube.com/watch?v=X8N8JRjfLZ4

1990 - Far Away from Home

▶ www.youtube.com/watch?v=9yJPU0l9rnU

1990 - Let Yourself Go

▶ www.youtube.com/watch?v=YVMqJB-0waA

1990 - Beyond the Pleasure Principle

▶ www.youtube.com/watch?v=wbMhJVNou7w

1990 - The Ring

▶ www.youtube.com/watch?v=5xjSFdKeHmI

1990 - Sects Therapy

▶ www.youtube.com/watch?v=cWhvo9Trl8g

1990 - No One Can Love You Better Than Me

▶ www.youtube.com/watch?v=bZz85TqojrI

1990 - Don't Let the Moment Pass

▶ www.youtube.com/watch?v=Vf8D1oFpkzU

1990 - Upper Me

▶ www.youtube.com/watch?v=j69t1r17cVk