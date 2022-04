Fastfood. Wie is er niet dik mee geworden. Dankzij het wetenschappelijk instituut van het CDA (worstenvingers omhoog wie daar tot vandaag ooit van had gehoord) is het Stamcafé vanavond geopend voor alle leeftijden en serveren we naast het vaste menu ook nog een schaal mexicano's. Want we mogen al niet op vliegvakantie en niet lang douchen en geen biefstuk eten en geen melk drinken en geen benzine tanken en geen gasfornuis en geen aanbiedingsbier en geen lachgas en geen normale antwoorden van D66'ers. En straks mogen we ook geen friet meer. Proost.

Pompiedom