Een dienstplichtigenleger kent allerlei nadelen, de logische natuurlijk, maar ook veel voordelen. Ik herinner me nog de klagende sergeants toen we overgingen naar een beroepsleger: "Je moet die jongens alles vertellen, ze snappen niks uit zichzelf". Een beroepsleger is gemiddeld dommer. Ook iets minder geneigd tot teveel eigen initiatief, maar ook minder inventief als er geimproviseerd moet worden.

Ten tijde van het "hippieleger" zoals onze krijgsmacht bekend stond in de NAVO wegens de vrije haardracht, werden we in oefeningen altijd onderschat, maar deden we het steevast beter dan gemiddeld goed. Dat lag vooral aan ons gemiddeld hogere opleidingsniveau. Een leger van dienstplichtigen is ook groter en kan meer reserves oproepen als het moet. Nadeel is weer dat je een korte opleiding hebt, die te kort is om echt goed te leren vechten.

Maar ondanks dat ik het destijds een totale verspilling van tijd vond, kijk ik er nu anders tegenaan. Het feit dat je met jongens uit alle lagen van de samenleving er iets van moest zien te maken was ook goed voor de eenheid in het land. Het was de manier om buiten je bubbel te leven, een jaar lang.