Nederland is sinds 1848 een parlementaire democratie.

En zelfs daarna hadden de burgers niet veel te kiezen dus invloed op de slavernij.

Voor zover ze er iets van begrepen hoe dat georganiseerd was.

Denk bijvoorbeeld aan de mensen ver weg bij Amsterdam of Middelburg, in Groningen of de Achterhoek of Limburg tussen 1500 en 1900.

En kijk eens hoe Nederland er toen bijlag en hoe mensen leefden.

En bijvoorbeeld Piet Heijn (1577-1629), zelf slaaf geweest onder de Spanjaarden, vond de slavernij ook niet vanzelfsprekend.

Het is eeuwen een selecte groep geweest die zich ermee kon verrijken.

Dat de Nederlandse regering toestond, dat wel.

Nu moet de regering, namens alle nakomelingen van Nederland de nakomelingen van de slaven een excuus gaan aanbieden.

Het is toch een beetje vreemd allemaal.

Het zou toch moeten gaan om wat de slaven van toen is aangedaan.

Ze kunnen zich beter richten op bestrijding van slavernij in het algemeen in de wereld van vandaag.

Meestal in landen waar mensen niet wit zijn, trouwens.