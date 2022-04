Okee nu wordt het leuk. Zo’n 150 leden van D66 eisen bestuurlijke vernieuwing van hun partij en hebben rond middernacht een open brief gepubliceerd aan het partijbestuur en Sigrid Kaag, dat ze nieuwe ogen willen op het in de doofpot gedouwde Bing-onderzoek naar Frans van Drimmelen. Onder de ondertekenaars van het initiatief van Jelle Ages, vertrouwenspersoon (!) van de Jonge Democraten die al anderhalf jaar openbaarheid probeert te krijgen, zitten behalve veel leden, bestuursleden en (oud-) raadsleden ook oud-Kamerlid Matthijs Sienot, en - lol - deze twee Turkse trollen. “Met veel ongenoegen“ hebben ze kennis genomen van de cover-up van Kaag, de peop die het partijbestuur praat en de bizarre splitsing tussen een ‘openbaar’ deel van het Bing-rapport over Van Drimmelen waarin hij werd vrijgepleit, en het bestaan van een ‘vertrouwelijk’ deel waarin hij juist enorm schuldig blijkt. Hele brief knip en plak na de breek. De brandbrievers vragen meer leden om kleur te bekennen (of voor altijd medeschuldig te zijn aan het lelijke opportunisme van het cynische Kaagisme, voegen we daar zelf maar lekker op z‘n maandagmorgens aan toe), en eisen:

- toegang tot de originele, geanonimiseerde, documenten, waaronder in ieder geval het vertrouwelijke BING-rapport

- kom binnen een week met een nieuwe verklaring op basis van deze documenten en de stappen die naar aanleiding daarvan al zijn en nog worden genomen;

-organiseer binnen drie weken een bijeenkomst waar leden hun vragen kunnen stellen en het bestuur en de partijleiding verantwoording afleggen

, want dat hemeltergende gelul over nieuwe ogen op een oud rapport, alsof we allemaal gek zijn, plus die smerige leugen dat de partijtop ‘de privacy’ van het slachtoffer probeerde te beschermen, dat gaat niet vliegen. Bovendien heeft het bestuur wel geroepen dat Kaag dat vertrouwelijke deel nooit ontvangen heeft, maar hebben we Kaag zelf nog niet horen beweren dat ze van niks wist. Want die vieze Van Drimmelen, die is al sinds 2016 gezien. Kortom, het is Tweede Kaagdag vandaag en wij weten wie het haasje is!

Beste bestuursleden, beste Sigrid Kaag,

Met veel ongenoegen hebben wij, leden van D66, kennisgenomen van de berichtgeving in de Volkskrant. Binnen de partij is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, zo horen we in de reactie op het artikel. Toch zijn er veel vragen en onduidelijkheden over de positie van slachtoffers en het handelen van de partijleiding in het bestrijden en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen D66.

Pas na de publicatie van het artikel in de Volkskrant heeft het bestuur zich genoodzaakt gevoeld om opnieuw te gaan kijken naar het vertrouwelijke rapport en de conclusies. Dit deel van het rapport is al meer dan een jaar beschikbaar, waartoe volgens de verklaring van het Landelijk Bestuur in ieder geval de voorzitters van het vorige en het huidige bestuur (sinds zijn aantreden) toegang hebben. Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd.

Om de rust en het vertrouwen bij de leden terug te winnen roepen wij het bestuur op om op korte termijn duidelijkheid te geven over wat zich heeft afgespeeld en hoe de partij heeft gehandeld. Daarom vragen wij om het volgende:

Wij zijn ervan overtuigd dat pas wanneer de leden volledig zijn geïnformeerd over wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe er is gehandeld, we kunnen werken aan een vereniging die veilig is voor iedereen.

Groet,

Jelle Ages, lid D66 Amsterdam Daphnie Ploegstra, voorzitter Thema-Afdeling Samenleven, Migratie & Asiel Pauline Kastermans, lid D66 Amsterdam Jan Willem de Bruin, voormalig gebiedscommissie voorzitter Rotterdam centrum Leon Ploegstra, lid D66 Amsterdam Ellen Bijsterbosch, lid D66 Utrecht Mathijs Kleijnen, lid D66 Amsterdam Friso Bonga, lid D66 Den Haag Madelein van Woerkom, voorzitter landelijke interessegroep GGZ/voorzitter werkgroep zorg & welzijn D66 Amsterdam Sam Quax, voormalig bestuurslid D66 Leiden Krista Jansen, vicevoorzitter bestuur D66 Amsterdam Nikie van Thiel, lid D66 Utrecht Michiel Goossens, voormalig voorzitter D66 Leiderdorp & Zoeterwoude Robbin Kalkhoven, lid D66 Leiden Mark de Groot, lid D66 Leiden Remco van Dijk, lid D66 Ouder-Amstel en voormalig Dagelijks Bestuurder Amsterdam Thom van Woerkom, lid D66 Utrecht Jim Pedd, wijkraadlid Rotterdam centrum Tim Vos-Goedhart, lid D66 Utrecht Cees van Rees, bestuurslid West-Brabant Dennis van Driel, D66 Rotterdam/oud-voorzitter JD Han Vonk, afdelingsvoorzitter D66 Heusden Greta Vercruyce, voormalig voorzitter wijkraad Kop van Zuid-Entrepot Annedebora van Kooij, Wijkraadlid Dijkzigt-Oude Westen Carla Sousbergen-Kuipers Hanna Hekkert, lid D66 Den Haag Ivanka Bloom, lid D66 Utrecht Laura Vervaart, lid D66 Utrecht Lidwien van Langen, lid D66 Amsterdam Bram Fokke, lid D66 Utrecht Ilja Klink, oud-bestuurslid D66 Utrecht Jelmer Schreuder, lid D66 Utrecht Jeroen van Meel, lid D66 Dordrecht Ahmet Polat, oud-raadslid D66 Dordrecht Milos Labovic, oud-bestuurslid D66 Utrecht Tim Nieman, oud-bestuurslid D66 Utrecht Tom Kunzler, afdelingsvoorzitter D66 Utrecht Venita Dada-Anthonij, raadslid D66 Utrecht Susanne Schilderman, raadslid D66 Utrecht Ralph Peters, raadslid D66 Utrecht Maarten Koning, fractievoorzitter D66 Utrecht Nadia Stylianou, raadslid D66 Utrecht Dirk-Jan van Vliet, raadslid D66 Utrecht Margot van Elk, lid D66 Utrecht Remco Geervliet, lid D66 Leiden Ivo van Hurne, lid D66 Enschede Guido Israëls, voorzitter werkgroep duurzame economie & bestuurslid Thema-Afdeling Duurzaamheid Peter Paul Lippinkhof, voormalig raadslid D66 Voorschoten, voormalig bestuurslid D66 Zuid-Holland en Voorschoten Has Bakker, raadslid D66 Utrecht Margot Aelen, oud-bestuurslid D66 Utrecht Corine van Dun, lid D66 Utrecht Osman Bosuguy, oud-raadslid D66 Dordrecht Paulien Koopman, lid D66 Amsterdam Leonore Hofhuis, lid D66 Leidschendam-Voorburg Joost Kuin, lid D66 Groningen Nils ter Braake, lid D66 Pijnacker-Nootdorp Marjolein Hoogeveen, lid D66 Leiden/voormalig bestuurslid D66 Leiden Raquel García Hermida-van der Walle, Regiovoorzitter D66 Fryslân Anne-Mieke van der Vet, D66 Amstelveen Stan Wolbers, lid D66 Groningen Susan van Ommen, voormalig raadslid D66 Arnhem Titus Vissers, D66 Amsterdam Susannah Herman, D66 Leiden Laura van Ommen, oud bestuurslid D66 Arnhem Wouter Saes, lid D66 Utrecht Vivienne Wesselink, raadslid D66 Hilversum Frank van Mil, lid D66 Utrecht Suzan Kemperman, raadslid D66 Arnhem Bert Wiegant, lid D66 Kortgene Dineke Oldenwening, lid D66 Dordrecht Ojanne de Vries Chang, fractievoorzitter D66 Heerenveen Martien de Vries, voorzitter D66 gemeente Groningen Emmy de Graaff, D66 ‘s-Hertogenbosch Jellie Tiemersma, winnares Els Borst inspiratieprijs 2021 Dennis ter Beek-Suijkerbuijk, fractieassistent D66 Soest Marcel Ramaker, D66 Rotterdam Bram Brouwer, D66 Vlissingen/Zeeland Diyar Salih, D66 Ijsselstein Chris Mooiweer, D66 Amersfoort Antoon Kanis, statenlid D66 Gelderland Johannes Prakken, bestuurslid Zuidwest-Drenthe en voormalig commissielid Hoogeveen Ria van Boven, D66 Amsterdam Jeroen van Houwelingen, D66 Leidsche regio Martine Bults, lid D66 Amsterdam Eelco Keij, lid D66 USA Diane Bergman, D66 Lelystad Yuri Schneider, voorzitter D66 Barendrecht Blanca de Louw, D66 Utrecht Bart Hendriks, lid D66 Rotterdam, actieve JD'er Lucas Berkelaar, oud voorzitter D66 Zeeuws-Vlaanderen Marieke van den Berg, D66 Utrecht Casper van Amerongen, lid D66 Utrecht Lennard Kosterman, lid D66 Utrecht, voorzitter Route66 Anne-Marie Leichsenring, lid D66 Amsterdam Kors Hofman, lid D66 Dordrecht, lidnr.: 601 Donja Hoevers, fractievoorzitter D66 De Bilt Stephan de Vos, lid D66 Amsterdam Lars van den Broek, lid D66 Enschede Tjalle Borgers, lid D66 Deventer Silvan Thus, lid D66 Utrecht Christiaan de Vries, lid D66 Oss Linda Ruijs, lid D66 Zevenaar, lid Jonge Democraten (afdeling Arnhem-Nijmegen) Marit van Piggelen, lid D66 Utrecht Martin Fröberg, commissielid D66 Bronckhorst en Algemeen Bestuurslid D66 Gelderland Joris Lemette, lid D66 Kampen, lid JD Arnhem-NijmegenAlbert Abma, raadslid D66 Heerenveen Charles Vaneker, lid D66 en penningmeester Amsterdam West Victor Plat, voorzitter Thema-Afdeling Digitaal66 Sjirk Eildert Bruinsma, D66 Smallingerland Angelos Vlahos, D66 Zoetermeer Bart Hiddema, Lid D66 Zutphen, D66 Nijmegen & JD Arnhem Nijmegen. Matthijs Sienot, lid D66, Utrecht Emma Laurijssens van Engelenhoven, Voorzitter D66 West Brabant Gerard Niels, lid D66 Lingewaard. Gerrit-Jan Zegers, lid D66 Kampen Berdien van der Wilt, raadslid D66 Utrecht Iris Bloemhof, voormalig bestuurslid D66 Diveristeit en raadslid D66 Enschede Anniek Sienot, lid D66 Amsterdam, lid JD Amsterdam Tjoek Korenromp, lid D66 Zutphen Philip Overkleeft, lid Amersfoort, Statenlid D66 provincie Utrecht Sjoukje Cremer, D66 lid Utrecht Job Martens, D66 Amsterdam Evrim Hotamış, D66 Stichtse Vecht Niels Rood, D66 lid Eemnes Hannie van der Wal, lid D66 Gouda bestuur regio Zuid Holland Dianne Schellekens, raadslid D66 Vught Maike Akkers, D66 lid Dordrecht Mike Joosten, D66 bestuurslid Betuwe Danny van der Weijde-Hoogstad- Statenlid D66 Fryslân David Schultz, oud-fractievoorzitter D66 Alkmaar Justin Domhof, lid D66 Rheden-Rozendaal, lid JD Arnhem-Nijmegen Maaike Haasnoot, oud-voorzitter D66 Dordrecht Romina Engel, lid D66 Elene Walgenbach, lid D66 Rotterdam Max Christen, lid en raadslid D66 Almelo Leander Nikkels, lid D66 Nijmegen en JD Arnhem-Nijmegen Nina Jansman, lid D66 Deventer, lid Jonge Democraten afdeling Arnhem-Nijmegen Hans Korff, D66 Amsterdam Anry Kleine Deters, fractieoorzitter statenfractie D66 Drenthe Laura Neijenhuis, Statenlid D66 Zuid-Holland Jasper Aalbers-Kaliarnta, lid D66 Utrecht Iris van der Heijden, D66 Utrecht Vic van Dijk, lid D66 Enschede Sanne de Wilde, fractievoorzitter D66 Lelystad Ayla Schneiders, functie elders Jan Schuring, Fractievz D66 Deventer Evert Manders, D66 Utrecht Rik van Wijk, raadsopvolger D66 Deventer Iris de Jonge, lid D66 Utrecht Roy Davenschot, lid D66 en JD afdeling Arnhem-Nijmegen Chiury Mako de Nijs, lid D66 en JD. Afdeling Arnhem-Nijmegen Karlijn Steenvoort, oud-bestuur & fractievolger D66 Arnhem Nienke Ross, oud-bestuur D66 Arnhem Pieter Siroen, Burgercommissielid D66 Meierijstad Bram van den Heuvel, Burgerraadslid D66 Land van Cuijk Nicole Olvers, lid D66 Den Haag, werkgroep D66 Haaglanden onderwijs & landelijke werkgroep mbo Tino van Rossum, D66 Utrecht Noureddine Zarroy, oud-fractievoorzitter D66 Helmond Josette Roelofsen, D66 Maasland Flip Hoedemaeker, raadslid Zaanstad Nikolai Jacobs, lid D66 Utrecht Maarten Hilbrandie, oud-voorzitter D66 Voorschoten Pelle Meurink, lid D66 Rotterdam Peter Broumels, lid D66 Oss Julie Bruijnincx, fractievoorzitter D66 Leeuwarden Kees Stolwijk, lid D66 Opsterland Gerda Kastermans, lid D66 Groningen Mark Pijnappels, lid D66 Leiden en lid #teamkaag Wim Pelgrim, oud-bestuurslid D66 ‘s-Hertogenbosch Petra Bijl, Lid EBN en kandidaat D66 Wijdemeren Erwin Kwakkel, fractievoorzitter D66 Hattem Carly Banas, D66 lid Amersfoort Kirsten van der Stelt, lid D66 Rotterdam Jaap Terpstra, D66 Deventer Bas Evers, raadsopvolger D66 Deventer Koen Hahn, D66 Heerlen Michiel Steenvoort, Penningmeester D66 Arnhem Eric Berendsen, oud-bestuur D66 Arnhem & JD Arnhem-Nijmegen Marian Louppen, Oud-Gedeputeerde D66 Gelderland Michiel Scheffer, Oud-Gedeputeerde D66 Gelderland Bea Bijlsma, fractievoorzitter D66 Statenfractie Fryslân Heleen van Bruggen, (Oud) afdelingsvoorzitter Assen en (oud)lid regiobestuur Drenthe Pippi-Lotte Maessen, D66 lid Amsterdam Kees Telder, oud wethouder en oud voorzitter D66 Gelderland Luuk Nafzeger, D66 Utrecht Jane Arifa Badhoela, lid D66 Amsterdam Jorian van Schagen, lid D66 Amsterdam Juliette Glavimans, voormalid raadslid D66 Schiedam Jeroen Mirck, voormalig raadslid D66 Amsterdam Nieuw-West Akke Albada, bestuurslid D66 Amersfoort Martijn Pijnenburg, D66 Harderwijk, Thijs Melkert, D66 Harderwijk Bart Huydts, afdelingsvoorzitter D66 Amersfoort Gerry Stegeman, oud raadslid D66 Deventer Amber Camping, bestuurslid Thema-Afdeling Samenleven, Migratie & Asiel Marije Werelds, raadslid D66 Houten Sahidah Somer, lid D66 Nico Heesbeen, D66 Zuid-Limburg Jan Engels, fractievoorzitter D66 Bronckhorst, Bestuurslid Thema-Afdeling Duurzaamheid/Voorzitter werkgroep energie & klimaat Bastiaan Bakker, lid D66 Leiden Hans Glaubitz, lid D66 Amsterdam Lars Padmos, lid D66 Leeuwarden Georgine Aerts, lid D66 Den Haag Mieke Kars, raadslid D66 Gouda Bram Talman, burgerraadslid D66 Gouda Sanne Scholten, oud raadslid D66 Utrecht Kevin Brongers, oud voorzitter Jonge Democraten Niels Falch, lid D66 Lelystad Frank Assies, lid D66 gemeente Noordenveld Ans Assies-Kroon, lid D66 gemeente Noordenveld Lysanne van Schaik, lid D66 Utrecht Frank Reiber, Algemeen Secretaris D66 Noord-Holland Tim Ruting, lid D66 Diemen Menno Hoekstra, lid D66 Hoogeveen Anouschka Biekman, raadslid D66 Schiedam Hans Egtberts, raadslid D66 Duiven



Bron: deze openbare googledoc, en bedenk vooral ook wie er allemaal níet op staan.

UPDATE 11u11: Google Doc wordt LIVE aangevuld. Inmiddels meer dan 200 namen. We knippen en plakken mee en hee kijk nou: nummertje 85 met JeroenMirckBril is niet alleen van D66, mar van de BV Dröge & Van Drimmelen. En Jeroen Mirck zelf staat er inmiddels ook tussen!