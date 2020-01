Het driekoppige autochtone gedeelte van D’66 Dordrecht stapt op. Kevin Noels, Karin Castelijn en Durk Jan Tabak geven zich over aan tweekoppige minderheid Osman Bosuguy en Ahmet Polat. Die daarmee bereiken waar ze al twee jaar aan werkten: een Turkse overname. De coupplegers hebben bij de verkiezingen geronseld in theehuis & moskee om vanaf onverkiesbare posities (9 en 30) toch in de raad te komen. Daarna hebben ze nieuwe partijleden aangemeld om de bestuursverkiezing te kapen, wat natuurlijk weer eindigde in DiScRiMiNaTiE-getüter toen de blauwegepakte bakfietsblanken aan de bruine puntschoenen gingen aanvoelen dat ze er - vrij naar Rob Jetten - zelf eigenlijk niet meer bij horen, in hun eigen partij. Nu is de overgave dus compleet, en is Dordrecht een DENK’66 verrijkter. Wachten is nu op een gerichte Amerikaanse drone strike, of zou D’66 nog ergens een andere wang hebben liggen?