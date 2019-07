Nou, u zult het niet geloven maar het zit als volgt, gewoon geciteerd uit het keurige Rijnmond.nl: "Er lijken twee stromingen binnen de partij te zijn; een groep, die vindt dat nieuwe, veelal allochtone leden te veel invloed hebben gekregen en een groep, die vindt dat de partij juist blij moet zijn met de multiculturele inbreng. De leden van de Dordtse afdeling hebben het landelijk bestuur van D66 unaniem verzocht om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de vraag of er sprake was of is van discriminatie."

Nou, je zet er twee Turken genaamd Osman Bosuguy en Ahmet Polat neer en het Beleg van Dordrecht kan beginnen. Heren stonden vorig jaar op #9 en #30 (!) van de lijst, maar na een persoonlijke campagne binnen de eigen stam wipten ze ineens twee inheemse oudgediende van plaats 2 en 3. En ja, dan heb je ineens DENKiaanse toestanden. Nou, we houden het in de gaten, want we laten het natuurlijk niet over onze kant gaan als blijkt dat Turken gediscrimineerd worden door Nederlanders.