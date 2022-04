Sigrid Kaag, OP DE AVOND DAT SLACHTOFFER CONCLUSIES RAPPORT KREEG

Mocht er nog iemand twijfelen over wat nou precies de partijcultuur van D66 is, dan moet die vandaag even de Volkskrant lezen. Daarin staat namelijk dat het partijbestuur van D66 na de ferme beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van partijprominent Frans van Drimmelen er alles aan gedaan heeft de slachtoffers te helpen de verhalen in de doofpot te stoppen. "Partijleider Kaag zei, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar, dat er uit het Bing-onderzoek zou zijn gebleken dat er in haar partij ‘geen sprake was van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet’. Kaag baseerde haar conclusie destijds op een openbaar Bing-rapport dat op 24 februari 2021, drie weken voor de stembusgang, werd gepubliceerd. Daarin staat dat er ‘geen situaties van seksuele intimidatie of machtsmisbruik’ door Van Drimmelen zijn gebleken. Naar nu blijkt is Bing na de oplevering van dit publieke rapport met medeweten van het partijbestuur nog drie weken doorgegaan met het finaliseren van een ‘vertrouwelijke bijlage’ over grensoverschrijdend gedrag in de partij."

U mag nul keer raden wat de conclusies in dit vertrouwelijke gedeelte waren: "In documenten in handen van de Volkskrant wordt tot in detail beschreven hoe de partijstrateeg en voormalig voorzitter van de talentencommissie in 2015 en 2016 langdurig een vrouwelijke D66-medewerker heeft ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’. Daarin wordt ook bevestigd dat de politie hier destijds een officieel waarschuwingsgesprek met hem over voerde. In het vertrouwelijke rapport dat vorig jaar in opdracht van het D66-bestuur is opgesteld door onderzoeksbureau Bing, wordt geconcludeerd dat de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’ jegens de D66-medewerkster."

Alsof dit nog niet genoeg is, kreeg het slachtoffer de conclusies pas "op 17 maart 2021 om 19.37 uur, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen, staat in de documenten. Hierdoor is bij haar de indruk gewekt dat de conclusies niet mochten lekken voor verkiezingsdag." Die indruk is bij ons in ieder geval ook gewekt nu. Sigrid Kaag, bekend van Nieuw Leiderschap en de NPO, heeft in april met het slachtoffer gesproken en gezegd dat die de advocaat van D66 maar moest bellen. Frans van Drimmelen is inmiddels gewoon weer aan het werk als communicatie-adviseur. En oh ja. Drie (voormalige) D66-prominenten steunen een oproep tot meer onderzoek, "maar durven niet met hun naam in de krant, omdat zij vrezen voor gevolgen voor hun loopbaan." D66 is ziek period.

Nieuw Leiderschap = Rutte-doctrine

Frans van Drimmelen, communicatie-expert, spande kort geding aan tegen krant

LOL. Tweet van partner bij bureau Van Drimmelen gisteravond

(behalve D66-medewerksters)

Do-de-lijk