Eerst begrip veinzen...

...en daarna het onderzoek opnieuw onderzoeken

Koud hadden wij opgemerkt dat Sigrid Kaag niet wil reageren op de pijnlijke openbaringen in de Partijbode, of de spoedvergadering van Magere Mannetjes werd beëindigd om met een veeeeeeel te lange """verklaring""" te komen, die uit naam van het bestuur anoniem online is gezet door deze verwassen provinciale versie van Prins Bril, "Digital Marketing Manager" Benjamin Buurman. Samenvatting: het is inderdaad een stukje digitale marketing, want de partij gaat opnieuw kijken naar het rapport om te zien of ze er nu iets anders in lezen dan de eerste keer. Ze blijven er bij dat Kaag geen inzage heeft gehad in het vertrouwelijke gedeelte, want 'dat heurt niet': het bestuur was de opdrachtgever, niet de fractie. Ja, dikke doei, makkers, alsof een marketingfirma als D66 moedwillig zou riskeren dat Kaag hele stellige uitspraken doet over seksueel grensoverschrijdend gedrag terwijl er een rapport vol slecht afgehandelde meldingen in een lade van de bestuurskamer ligt.

De onzin houdt daar niet op. Het feit dat de politie moest optreden tegen het stalkgedrag van Van Drimmelen, wordt afgedaan als "niet in rapport opgenomen, om te voorkomen dat tegen de wens van betrokkenen privacygevoelige informatie op straat zou komen." (Zal best, maar je weet het íntern dan toch wel? De man bleef gewoon actief voor de partij.) De verklaring vervolgt onder het volstrekt misplaatste kopje "Wat hebben we verbeterd" met een hilarische duiding dat het D66 van 2022 geleerd heeft van het D66 uit 2016 en dat ze een "laagdrempeliger meldstructuur" hebben ingericht. De drempel ligt in de praktijk dus op minimaal drie keer aankloppen bij Kaag, want die gooide dus drie keer de deur dicht voor een gedupeerde die wilde praten. Lekker laagdrempelig!

De hele "verklaring" is hierrrr te lezen. Onze onafhankelijke duiding na een redactionele Zoomsessie van vier uur, het raadplegen van een externe expert en het drie keer over de kop gooien van de advieskosten door het geheel te printen op zwaar papier van een dure consultancyfarm: deze "verklaring" is een Klassiek Gevalletje van 'Het is niet het verzwijgen van de misstanden die het probleem zijn, het is de manier waarop geprobeerd wordt om de sporen te wissen waar ze over struikelen'. Wrijven in een vlek, dus. Tot slot nog even een kwoot uit het verhaal waar het allemaal mee begon: "Frans is een belangrijk adviseur van de nieuwe partijleider Sigrid Kaag. Zij is uiteraard op de hoogte van zijn onacceptabele gedrag jegens vrouwen in de partij." Maar Sieg heeft nooit die vertrouwelijke bijlage gelezen, hoor.

"Laagdrempeliger meldstructuur" bij D66

Had je nu maar de vertrouwelijke bijlagen gelezen hè...