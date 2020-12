Geachte persvoorlichting van het partijbureau van D66,

Wij proberen jullie al anderhalve dag te bellen, maar jullie nemen de hele tijd de telefoon niet op. Vandaar dat we het maar via deze weg proberen. Zouden jullie zo snel mogelijk antwoord kunnen geven op de volgende vragen? Groetjes!

1. Klopt het dat Frans van Drimmelen, die niet in de lijstadviescommissie zat en ook niet in de landelijke verkiezingscommissie, aanwezig was bij gesprekken met kandidaten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing?

2. Zo ja, wat deed Frans van Drimmelen daar?

3. Waarom is Frans van Drimmelen in 2018 gestopt als voorzitter van de landelijke Talentencommissie?

4. Sigrid Kaag zei gisteren voor de camera's van de NOS en RTL Nieuws dat ze bij haar aantreden in januari al was geïnformeerd over "een casus". Waarom had ze het over januari, terwijl ze zich pas in juni officieel kandidaat stelde?

5. Wist Sigrid Kaag dat de persoon in deze "casus" een contactverbod had gekregen?

6. Denken jullie bij D66 dat je in Nederland voor ieder wissewasje een contactverbod krijgt?

7. Zo ja, is het misschien niet een idee om daar, bijvoorbeeld als D66 in de coalitie zit, een keer iets aan te doen?

8. Als in D66 geen enkele ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag, hoe kan het dan dat D66'ers een congres van D66 uit het verleden omschrijven als "een vleeskeuring"?

9. Als in D66 geen enkele ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag, hoe kan het dan dat partijleider Alexander Pechtold een nogal turbulente relatie kreeg met een gemeenteraadslid uit Meppel (voor de duidelijkheid: in normale partijen is er een hiërarchisch verschil tussen die posities)?

10. Als in D66 geen enkele ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag, hoe kan het dan dat D66'ers "de bank" in de fractiegangen omschrijven als onderdeel van de cultuur waarin het grensoverschrijdend gedrag van Frans van Drimmelen kon voortwoekeren?

11. Als in D66 geen enkele ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag, hoe kan het dan dat verschillende vrouwen nu opeens verklaren dat er al jarenlang geruchten over het grensoverschrijdend gedrag van Frans van Drimmelen waren?

12. Als in D66 geen enkele ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag, hoe kan het dan dat Sigrid Kaag al eerder was geïnformeerd over een casus van grensoverschrijdend gedrag, en toen niet onmiddellijk schoon schip heeft gemaakt?

13. Hoe goed zijn de banden tussen D66 en het lobbykantoor Dröge en Van Drimmelen?

15. Hoe goed zijn de banden tussen D66 en de Maag Lever Darmstichting?

16. Weten jullie nog een leuke woordgrap met de uitdrukking 'ermee in je maag zitten' en de Maag Lever Darm Stichting?

17. Waarom wilde D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in 2018 een onderzoek naar de werkomstandigheden bij Tweede Kamerfracties?

18. Toen dat onderzoek er uiteindelijk niet kwam omdat werknemers van fracties in dienst zijn van partijen, heeft D66 toen zelf een onderzoek ingesteld naar de werkomstandigheden in de eigen fractie?

19. Zo ja, wat kwam er uit dat onderzoek?

20. Zo nee, waarom niet?

21. Klopt het dat Frans van Drimmelen campagneleider was van Sigrid Kaag tijdens de interne 'lijsttrekkersverkiezing' bij D66?

22. Zo ja. Hoe dan?