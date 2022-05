Ik zag het ook veel te laat (zoals zo vaak zoveel in het leven). Maar serieus, aerobics is een gave sport, ik deed dat toen ik jong was en vond het fantastisch. Soort jazz dance maar wat makkelijker, althans zo begreep ik het. Wat ik niet heb begrepen is waarom aerobics opeens weg was. Zo jammer! Dat mag eigenlijk, nee, dat móet terugkomen, vind ik. Aerobics matter(s)! - ah, kijk, typerend de tijdsgeest weet ik niet eens of het enkel- of meervoud is, en dat hoeft ook allemaal niet meer tegenwoordig. Enfin. Misschien moet ik maar het voorbeeld van elfenstein volgen, het is immers bijna vrijmibo..