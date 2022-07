En ja hoor, "we" moeten effiesjenter met water om gaan volgens een van de linken in dit artikel.

"We."

Het ligt niet aan het kunstmatig laaghouden van grondwaterpeilen door de overheid, het is de ontbossing en het volbouwen niet, het is de overbevolking niet, het is de industrie niet, nee, het is "we".

"We" hebben een crisis.

"We" moeten meer gaan betalen voor minder.

"We" moeten een stukje welzijn inleveren.

"We" gebruiken teveel water.

"We" vragen dus alweer om een sociaalmaatschappelijk en financieel pak slaag. Nu om water.