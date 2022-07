Ha. Kan de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse wel mooi aankondigen dat er morgen niet gelopen wordt vanwege de extreem hoge temperatuursverwachting, daar laten Patrick (links) en Jacky zich niet door tegenhouden! Patrick (links) en Jacky denken namelijk liever zelf na en zijn tot de slotsom gekomen dat iedereen die op die morgen niet loopt eigenlijk geen kruisje verdient. En omdat Patrick (links) en Jacky wel heel graag een kruisje verdienen, gaan zij morgen wel vijftig kilometer wandelen. Daarmee gaan Patrick (links) en Jacky diametraal in tegen de oekaze van de Nijmeegse Vierdaagse Dictatuur. Maar zo zijn Patrick (links) en Jacky. Als iedereen zigt, dan zaggen Patrick (links) en Jacky. Waren we in Nederland allemaal maar zulke onafhankelijke denkers als Patrick (links) en Jacky, dan hadden we nooit last gehad van die hele stikstofcrisis / hittegolf / voorspelbare strijd om het kampioenschap in de Eredivisie / corona gebeuren / dure friet / oorlog in Oekraïne / politieke vertrouwenscrisis / Mark Rutte (doorhalen waar u zelf geen onderzoek naar heeft gedaan, red.)!