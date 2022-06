Makkers, het is 30 graden. Derhalve komt onderzoeksbureau GeenStijl tot u. Wij zijn een onderzoeksbureau, maar eigenlijk zijn we een online proeflokaal: we proeven de smaak van de samenleving en dat brengen we dan in kaart, om iedereen in Nederland een ultieme onderzoekservaring te geven. "Goh vinden de Nederlanders echt?" Ja Samantha, dat vinden de Nederlanders echt. Duidelijk, overzichtelijk, hoogwaardige consultancy, grafisch prachtige alsook uitermate heldere (en verhelderende, ha-ha!) cirkeldiagrammen, en dat allemaal gratis, voor iedereen inzichtelijk, dankzij de Joristechnologie™ die zich al jaren bewijst op het allerhoogste niveau. Gaarne in de comments uitleggen waarom juist uw keuze correct is en alle andere opties mogen branden in de hel. De vraag van vandaag:

"Welk ijsje?"

U mag een ijsje Kies maar Raketje

Perenijsje

Split

Solero

Magnum

Cornetto

Schatkist

Softijsje

Bolletjes

Calippo

Liuk

Twister

Dubbellikker

Anders, namelijk...



Poll is Verlopen.

U mag een ijsje Kies maar

Nazorg voor Kees