Jongens we moesten van uw werkgevers zeggen: lekker thuisblijven vandaag onder de Snuggie met een warme kruik en de betere dvd's. Want het is deze hongerwinter gewoon weer met geen mogelijkheid te doen: "Rijkswaterstaat waarschuwt dat het tot het eind van de ochtend glad kan zijn op de wegen in Limburg. (...) Tot 12.00 uur vanmiddag heeft het KNMI code geel afgegeven voor Limburg vanwege gladheid door sneeuw. Langs de kust in Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt tot 10.00 uur code geel door plaatselijke gladheid. In Zuid-Limburg reden afgelopen avond geen bussen vanwege de zware sneeuwval. Vervoerder Arriva zegt dat het vooral in het heuvelland nog onzeker is of er in de ochtend wel bussen rijden. Ook het treinverkeer had last van de kou. Tussen Roermond en Sittard reden ongeveer een uur geen treinen vanwege ijsvorming op het spoor in de buurt van Susteren."

Kortom: ijsvrij nooit meer werken.