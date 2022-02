"Mensen zijn tenslotte heel goed in het projecteren van hun maatschappelijke woede op één persoon en de voorlichters van de club weten dat."

En de mannelijke en vrouwelijke geilneven in & van de media weten dat ook.

Ik bedoel - overdrijven is ook een vak.

Als 1 man iets zegt over de drie vrouwen op dates die hij in een maand tijd met hun hitsige gedrag bijna van zich af moest slaan, schaart men zijn verhaal moeiteloos onder stigmatiseren en stereotyperen.

Als een afdeling 'strijdbare' vrouwen in een paginagrote advertentie "Beste John, het ligt niet aan de vrouwen." van de daken schreeuwt, is dat echter een veel sterkere vorm van stereotyperen en stigmatiseren - het suggereert immers dat het de mannen as such betreft waar 'het' aan ligt, terwijl het inclusief Overmars gaat over vijf mannen van de honderdduizenden of miljoenen die men toeschreeuwt.

Kortom:

Dit is een media-lawine.

Dit is een media-tsunami.

Dit is een media-hausse.

Als je alles over die vijf mensen leest & hoort op je facebook, je instagram, je twitter, je Telegraaf-app, je teletekst en je podcast is het nog geen 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 = 15.625.

Het zijn gewoon nog steeds 5 mensen van die miljoenen andere Nederlanders met één X-chromosoom en één Y-chromosoom.

Van vijf mannen die een nare & vieze scheve schaats reden is dus een hysterische en ongefundeerde heksenjacht op mannen gemaakt.

Door de mannelijke en vrouwelijke geilneven in & van de media.