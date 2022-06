De vakanties komen er aan en de Nederlanders sleuren hun caravan achter zich aan of stapelen hund dakdrager vol met immens grote bungalowtent en alles wat daar in past. ik weet waar ik over praat, voor ik definitief op vakantie ging in mijn eigen huis was ik één van hen, het hele jaar krom liggen om drie weken krom te kunnen liggen (is niet van mij, maar ik gebruik hem nog steeds).

Wat mij al die jaren waarin ik in de zomer met vrouw en kinderen door Europa reisde met tent of caravan opviel is dat dit goedkope reizen eigenlijk alleen door blanke mensen gedaan werd, hooguit dat er een donkergekleurd iemand door zijn witte (deze keer niet blaank, want joh, wat waren die meestal wit) vrouw gepusht was om leuk te kamperen. De "elite" lag op een luchtbed in het gras en de arme neger trok per vliegtuig naar het land dat voor hem te onveilig was of gewoon naar Suriname naar de familie. De Turken en Marokkanen vertrokken met busjes volgeladen met westerse rijkdommen naar "huis".

Totdat ik hier in Oostenrijk aangehouden werd,, ik was aan het verhuizen, met mijn Nederlandse auto (20 km te hard, €20 toeristenprijs) en de agent aan mij vroeg of ik mijn caravan verloren was. Kijk, dat is nou discriminatie!