Vraagje van een vrouw aan een lesbische zangeres. Mag dit, anno 2024?

A) Ja dit mag want een vrouw vraagt het aan een vrouw

B) Ja dit mag want Pommelien Thijs is lesbisch

C) Nee dit mag niet want Pommelien Thijs is lesbisch

D) Nee dit mag niet maar als een homoman dit vraagt mag het wel

E) Nee dit mag niet maar als een heteroman dit vraagt mag het wel

F) Ja dit mag sowieso want Pommelien Thijs is meerderjarig (23)

G) Ja dit mag want ik ben ook wel benieuwd

H) Nee het is 2024 dit mag niet meer

I) Nee dit mag niet want ik heb ze toevallig al gezien en dit is raar

J) Ja dit mag want Pommelien Thijs is vrijgezel

K) Nee dit mag juist niet want Pommelien Thijs is vrijgezel

L) Nee dit mag in alle gevallen niet meer

M) Anders, namelijk