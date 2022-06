Marion Koopmans die zichzelf als wetenschapper verkoopt maar in werkelijkheid de zegeltjes plakt voor Xi Jin Poohbeer en af en toe wat krabbels van Mark en Hugo in de kantlijn van OMT concept-adviezen verwerkte tot eindversies die strategisch aan de media gelekt konden worden (Hugo deed Post-Its per pagina voor RTL, Staatsomroep, AD en Kwijlemans van de Azijnbode), nou die Marion Koopmans dus, die beweerde vanmorgen op haar Twitterplatformpje dat ze "gecanceld" werd van Oerol (OEROL!) na overleg met de politie. ""Wetenschapper 2.0", voegde ze eraan toe, begeleid met vier boze emoji's", citeren wij de Staatsomroep die de tweet van haar wandje likten en naar hun nieuwsfeed plakten. Koopmans zou in een Avrotros-programma zitten en die zouden haar veiligheid niet kunnen garanderen. Zeggen ze.

Nou is Oerol ten eerste hét Harige Oksel Dagen Feest van Nederland waar nog nooit een onvertogen woord is gevallen tenzij je aanstoot neemt aan lingo als "vegan", "hennepsandalen" of "inclusiviteitskoken met leencultuur" dus dat Koopmans daar niet veilig zou zijn geeft een beetje tweespalt. Enerzijds klinkt het kats onmogelijk dat je als Rod Stewart look-a-like niet lekker I Am Sailing kan gaan tussen de tanige bronslijven van zestigplussers met een groenlinkspasje die na hun krakersdagen nooit gestopt zijn met blowen, anderzijds is de OEROL-OEKAZE op Koopmans wel hét Exhibit A dat coronawappies net zo goed linksomdraaiend in hun eigen biogarde verzuurd zijn en niet allemaal één nog niet bestaand Wad verderop proberen om hun eigen Forumland uit de grond te baggeren.

Opvallend is dat de politie er, quote NOS, "niets over wil zeggen". Misschien heeft Avrotros wel uit voorzorg beveiliging aangevraagd voor de WHO-snol van de Chinezen want je weet immers maar nooit, maar kon de pliesie die beveiliging niet leveren omdat ze voor de eiwitloze gebroken geweertjes van vegetarisch Oerol altijd maar één ouwe veldwachter vrijmaken omdat er na het volksdansen rond de heksenwaag toch geen greintje energie meer in de bezoekers zit. Ja, er zijn wel agenten maar die zijn er in hun eigen tijd om te dansen in een balletvoorstelling over de natuur die ten onder gaat en een paar mensen van de politievakbond zijn er ook, uitgedost in Pride-vlaggen om op ludieke wijze bonnen uit te schrijven aan mensen die OOEEH, TOO SEXY! zijn, maar dat is het wel qua lange arm op Oerol.

Maar STEL NOU dat er wel enige dreiging is, dan moeten we in een vrij land op een vrij festival van vrij absurde mensen toch zorgen dat zo'n wetenschapper 2.0 gewoon vrij kan spreken? Zo niet, dan is de berichtgeving over de bedreiging een overdrijving en lijkt het meer een politiek wapen of een versteviging van de eigen persoonscultus van Koopmans dan een serieuze aangelegenheid. Mensen die hun eigen bedreigingen ver-Eus-ificeren zijn sowieso pedant, maar dat terzijde. Enfin. Ging er nog iemand mee naar Oerol? Marion komt niet, die is verhinderd.