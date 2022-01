Wij zijn geen viroloog en eigenlijk wel klaar met dit gesoebat, maar...

Het is toch eigenlijk absurd dat het OMT het kabinet serieus adviseert de alles open te gooien, maar tot acht uur 's avonds. Met zo'n avondklok light zijn de jongeren opnieuw, again, weer, zoals het voortdurend gaat, de klos en kunnen ouderen die om half negen naar bed gaan gewoon hun volledige vertrouwde leventje weer oppakken. Dit, terwijl aan de ene kant het aantal besmettingen onder twintigers alweer lichtjes aan het dalen is, en aan de andere kant jongeren al voor het opduiken van de omikronvariant veel, maar dan ook echt heel veel, minder risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting. En dan ook nog met 3G, zodat een ongevaccineerd en ongetest meisje van 23 niet binnen mag in een café waar een kuchende 84-jarige man die zijn tweede prik 7 maanden geleden heeft gekregen wel een groen vinkje voor krijgt.

Als je er dan niet voor kiest om alles open te gooien, dan is het toch echt wel een keer tijd om eens iets te doen voor de groep die het minst lijdt door corona en het meest door de lockdowns. Misschien moet er eens een onderzoek door de TU/Delft gedaan worden naar het effect van leeftijdsgrenzen in plaats van 2G en 3G. Maar dat zal wel niet in het land waar de voltallige oppositie piswoest wordt omdat werkende armen er misschien wel een paar procent in inkomen op vooruit zouden kunnen gaan zonder dat de AOW voor schatrijke bejaarden met exact hetzelfde percentage stijgt. Nou ja, dan roepen wij het maar. Houd die theaters, musea en bingohallen dicht. En gooi de kroegen open.

8 nieuwe IC-opnames

Plus wat de Onflexibele Opiniemaker van de Volkskrant zegt