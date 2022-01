Nadat vvd eerst het pensioenstelsel van werkgevers en werknemers heeft gesloopt, is het nu blijkbaar tijd voor de aow. Nederland stemt rechts en krijgt rechts beleid. Wat zeuren jullie nou?

De rechtse politiek is de mooie pensioenregelingen al langer een doorn in het oog. Want het kost bedrijven namelijk geld. De vvd wil over naar een nieuw pensioenstelsel, één die heel veel voordeliger is voor bedrijven.

Hoe worden de pensioenen gesloopt:

De verplichtingen voor pensioenfondsen worden doorgerekend met de rekenrente. Dit is een afgeleide van de marktrente, ofwel wat de ECB er momenteel van maakt. Er wordt heel veel rendement gemaakt, alleen weegt dat niet op tegen de bijna 0% waar de pensioenfondsen mee moeten rekenen.

Stel je voor dat je over 10 jaar 100 euro moet uitkeren bij een rekenrente van 0%, dan moet je nu ook 100 euro in kas hebben om je verplichting over 10 jaar te kunnen dekken.

Laten we nu een 8% rekenrente gebruiken, dan hoef je nu maar 46 euro in kas te hebben.( ( 1 / 1,08^10 ) * 100 )voor een uitkering van 100 euro over tien jaar. Dat scheelt dus de helft die je anders had kunnen gebruiken voor indexatie. Zo zijn alle mooie rendementen die pensioenfondsen halen, eigenlijk nutteloos voor de dekkingsgraad.