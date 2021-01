Heel simpele berekeningen laten al snel zien dat het extreem veel voordeliger is in eigen beheer pensioen op te bouwen via beleggen/sparen. Met inbegrip van vermogensbelasting etc. Zelfs pensioenadviseurs raden dit jonge mensen al gewoon aan.



De graaigeneratie heeft het pensioenstelsel volledig leeggeroofd. En maar de bek vol hebben over solidariteit. Het is één grote schande.



Maar goed, wij bouwen dus al jaren in eigen beheer op. Het is zo zonde dat de gemiddelde burger alleen te dom is om te poepen en dus ook echt van het geld af te blijven.