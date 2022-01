Een paar voorbeelden.

Dus we mogen wel naar de IKEA, maar niet naar het theater??? SCHANDE!

Dus we mogen wel naar de Action, maar niet naar de bioscoop? HOE?!

Dus we mogen wel naar de Jamin, maar niet naar de boekhandel? BRISANT!

Dus we mogen wel sporten, maar niet naar een museum? UITLEG!

Dus we mogen naar de supermarkt, maar niet naar de dierentuin? WAT?!

Dus we mogen wel naar de slijter, maar mijn kind mag niet sporten? POTVER!

Dus we mogen naar de bouwmarkt, maar niet naar het theater? HUH!??!?!?!?!?!?

Dus we mogen wel naar de hoeren, maar niet naar de sauna? OPHEF!

Dus ik mag wel naar mijn werk, maar niet naar een restaurant? ONGELOOFLIJK!

en tot slot de opper-Godwin onder de 'wel naar de ..., maar niet naar de ...'-vergelijkingen:

DUS WE MOGEN WEL NAAR DE MCDONALDS, MAAR NIET NAAR DE SPORTSCHOOL?

Ja mensen, wandelend stekelbaarsje Arie Boomsma mag wel in een gore sloot glibberen maar hij mocht niet naar de sportschool, zo was het nou eenmaal. Iedereen mag wel gewoon stoppen met het wereldkampioenschap Calimero en die giftige vergelijkingen die alleen maar zijn ingegeven door eigenbelang. We mogen inderdaad niet naar de club terwijl ze in Antwerpen ieder weekend in de lampen hangen. Als u zo'n schijthekel hebt aan McDonalds ging u er toch al nooit heen, maar val dan ook niet de mensen lastig die ervoor kiezen om wél af en toe een hamburger te vreten - er hangt een toxische deken over de samenleving, een deken waarbij iedereen 7,50 zou halen als het mogelijk zou zijn om uw buurman die naar de McDonalds gaat te verlinken bij anderen en / of de overheid. En ja, het beleid is teringdom en -krom, maar NIEMAND is geïnteresseerd in de preferenties van @Jantje128472834 of hoe @manuela_bankhanger_3 het allemaal wel even anders zou doen. Als je zoveel belang hecht aan de sportschool en je gezondheid, Manuela, moet je eens stoppen met het roken van shag. Enfin, einde rant, we gaan wel naar de kroeg. O nee dat mag niet!!! Dus we mogen wél naar de FEBO maar niet naar de kroeg? SCHANDE!

Deze crack

