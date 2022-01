Er is weer wat gelekt maar ditmaal is het DE TAPKRAAN: van het OMT mag alles inclusief horeca weer open tot 20:00 uur want omikron is een nachtdier en geen daywalker. Van het RIVM mag je de loopneus nog steeds geen griepje noemen maar dat is het dus ondertussen gewoon wel. De pandemie is voorbij. Het virus is uitgeraasd. De rest is onder controle. We zijn voldoende gevaccineerd. Hou de oudjes en de zwakkeren goed geprikt en laat de rest lekker los, noem het een loopneus en stop de lockdown - en trap die onzalige 2G/3G in het gat der vergetelheid.