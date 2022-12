: Mijn kat beschermt de vogels in de tuin tegen andere katten, het is echt net een volière hier. Heb dagelijks ongeveer twintig mussen, koppeltje vinken, wat koolmezen, een koppeltje merels en een roodborstje in de tuin. Dan ook standaard zestien duiven in de boom, tortels en houtduiven. Had vorig jaar oom een specht en een Vlaamse Gaai, hoop ik weer te zien dit jaar. Mijn kat is weldoorvoed en vind die vogeltjes schitterend, maar neemt echt de moeite niet om nu ze te pakken. Hij ligt rustig in het gras terwijl de vogeltjes gewoon in de tuin zitten. Andere katten vecht ie de tuin uit, is wel lachen. Ben dan ook een van de weinigen hier in de buurt die echt een tuin heeft, de meeste buren gaan voor tegels, dus alle beestjes komen naar mij. Heb veel vlinders in de zomer, soms een egel, vind het schitterend. Maar goed, mijn kat krijgt genoeg te eten, het jachtinstinct is er een beetje uit, gecastreerd ook, misschien scheelt dat. Maar territoriaal is ie wel, geen andere kat verlaat hier ongeschonden de tuin.