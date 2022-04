Typisch kartelziekenhuis, zo'n persbericht laat op vrijdagavond! Nee maar even, mooi toch, Nederland compromisland. Want sommige mensen denken bij een borstvoeding-standbeeld meteen aan seks met kinderen en die mensen kunnen dat ook niet helpen. Om die mensen een beetje tegemoet te komen, maar zonder kunstenaar Albert Aukema te schofferen met verwijdering, is het Martini Ziekenhuis tot een compromis gekomen. We citeren:

"We zien dat er in de media en op social media onrust is ontstaan over een beeld dat in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis staat. (...) Enkel van achter bezien kan het beeld de indruk wekken dat het gaat om een volwassene die twee kinderen tegen het kruis drukt. We hebben gemerkt dat dit door sommigen als aanstootgevend wordt ervaren. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet over naakt of het geven van borstvoeding. Omdat dit voor patiënten in de kliniek het enige is dat zichtbaar is, is besloten het beeld bij te draaien. We hopen dat het hiermee is opgelost."

Applaus trouwens voor het communicatieteam dat kwam tot de zin "Daarbij gaat het nadrukkelijk niet over naakt of het geven van borstvoeding," wat per ontkennende deductie lijkt te zeggen dat het standbeeld mensen deed denken aan seks met kinderen. En ze hopen dan misschien dat het nu "opgelost" is, maar dat bepalen we zelf wel als we het standbeeld opnieuw vanuit elk mogelijk hoek hebben bekeken.