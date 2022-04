Voelt u zich aangestoten? Sommige mensen, vanuit een bepaalde hoek vanaf een bepaalde etage, wel. "Wie het beeld vanaf de derde verdieping van de achterkant bekijkt, kan er een vrouw in zien die zich door twee mensen [peuters, red.] oraal laat bevredigen. 'Er zijn mensen die aanstoot nemen aan het kunstwerk', bevestigt woordvoerder Dana Kragten namens het ziekenhuis. Er zijn volgens haar meerdere klachten over het beeld geweest. 'En dat is niet de bedoeling van kunst in een ziekenhuis. Dat mag heus tot nadenken aanzetten, maar dient vooral om je af te leiden. Even je gedachten verzetten. We willen niet dat er mensen zijn die het kwetst of stoort.'" Nja, lang verhaal kort: het kunstwerk wordt verwijderd. Zo ziet u maar, het feminisme heeft nog een lange weg te gaan.

LOL is wel zo