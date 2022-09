Gefeliciteerd damesdicks. U ziet meer regenbogen dan ooit. Dat is het nieuws. Er zijn er niet meer, u ziet er meer. Want het is er het perfecte klimaat voor. Alsof we dat niet wisten. We worden gék van al die geile regenbogen. Hier zomaar wat van die hype-regenbogen die u de laatste tijd heel vaak ziet.

Regenboogzebrapad

Jaja, prachtig, een regenboogzebrapad. Die zie je de laatste tijd zó veel, dat het eigenlijk alweer afgezaagd is als je als Alblasserdam-Buiten nog een regenboogzebrapad aanlegt voor die ene verdwaalde homo in je buurt. Regenboogzebrapaden zijn zó 2019. Bekt trouwens lekkerder: gaybrapad. Zet één voet op een gaybrapad en je hebt heerlijke hosmo. Op Amsterdam-Sloterdijk zijn Mahmoud en Housisianeianenedienne zó genezen van hun culturele homofobie, dat er maar een complete regenboogatletiekbaan is neergelegd. Honderd meter sprint naar de dichtstbijzijnde superharde pik, wollah!

De regenboogband

Nog zo'n hype: de regenboogaanvoerdersband voor sporters. Als je deze band draagt, stoppen voetbalsupporters ineens met het zingen van liedjes als 'het zijn de homo's, ja ja, het zijn de homo's uit Breda'. Terwijl: wat kan ons het nou schelen dat die supporters van NAC 's avonds na de wedstrijd allemaal met elkaars piemeltje spelen? Laat die lui lekker homo zijn joh! Met deze band laat iemand als Virgil van Dijk zien dat hij vóór homo's is, maar Pietje van FC Schubbekutteveen 5 laat dat ook zien en dat is ook belangrijk. Wie eveneens heel erg blij zijn met deze symboliek: homo's in Qatar. Dan weten ze dat iemand aan ze denkt, als ze even voor de aftrap van het WK worden opgehangen aan de moskeepoort.

Regenboogcoalitie

Zie je iets minder vaak, desalniettemin fantastisch. Alle kleuren van de regenboog in een of andere coalitie. Amsterdam had er zo eentje, met vvd én SP. Nu was de Amsterdamse vvd in de tijd van Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg zo links als kont, maar tóch. Toen Eberhard van der Laan doodging stond er trouwens ook een mooie regenboog boven de Stopera, dat was prachtig, en toen kreeg Femke van der Laan een column in Het Parool, dat was ook al zo'n succes.

Regenboogforel

Heeft helemaal niet van die mooie kleuren en het is ook maar de vraag of deze forel gay is. We hebben bij Google gezocht naar 'homoseksualiteit bij forellen' en kwamen toen op deze site: "Zelfs egels, struisvogels, hagedissen, forellen en fruitvliegjes gaan wel eens met ..." en toen was de preview afgelopen. Vermoedelijk staat daar: 'met elkaar naar bed' en dan weten we dus juridisch bindend dat er enorme homoseksuelen zijn in de forellenwereld.

Regenboogtrui

Hee kijk nou, de regenboogtrui om de schouders van de rechtmatige eigenaar, Mathieu van der Poel, als hij niet in het pak was genaaid door twee stomme onopgevoede loeders uit Australië, die 90% zeker zijn ingehuurd door de Belgische nationale ploeg, omdat ze ook wel wisten dat Wout van Aert of Remco Evenepoel anders nooit had gewonnen. De regenboogtrui zien we dit jaar terug bij de zwaar overschatte Evenepoel, die bij al zijn grote overwinningen (LBL, Vuelta, WK) geluk had dat de topfavoriet uit de koers ging. TOEVAL?

Regenboognikab

We zijn heel druk met de islam te rijmen met homoseksualiteit maar volgens Jane Fonda Sahla van D66 kan het, zij is zelf zo lesbisch als een 7,5 cm Pak 40 Kanon, dus dan zal het wel zo zijn. Wie ook lesbisch WAS, is Hendrik Jan Biemond van de PvdA. Tegenwoordig is hij partner bij Allen & Overy en dat komt omdat hij uit de lesbiënnebeweging is gezet. Hij had namelijk een jaloersmakend grote vagina.

Regenboogpieten

Bent u bekend met Pepernoten Beads?

Regenboogshell

Ja wat is nou belangrijker, mensen? Dat Shell het klimaat verwoest of dat je gewoon lekker jezelf kunt zijn als Onderhoudstechnicus Analyzer QMI in Moerdijk? Je controleert online analysers op een juiste werking, je kunt kalibreren, je herkent storingen én je bent verantwoordelijk voor de integriteit van de sample systemen van de online meetapparatuur, en in het weekend lig je in bed met Tijmen, een ravissante heer uit de omgeving van Vaassen. Nou, wat zou dat?

RegenboogKRO

Pastoor Lambertus Hendricus Perquin draait zich om in zijn urn