Homohaat hoort niet thuis in de sportwereld. Homohaat hoort nergens thuis. Mooi en dan kunnen we nu eens kijken naar het eerste regenboogvoetbalveld van Nederland. "Een regenboogveld is meer dan alleen een sportveld; het is een symbool van diversiteit, inclusie en respect voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, of seksuele voorkeur." Ze trekken zich in Zeist natuurlijk weer af op deze bak met deug maar dit is dus echt slappe symboolpolitiek binnen de lijnen van een weke sportorganisatie zonder principes. Als twee aanvoerders weigeren een regenboogbandje te dragen, omdat homoseksualiteit verafschuwd wordt door de islam, doet de KNVB daar precies helemaal niks aan. Als vier strijders van Allah weigeren in een regenboogshirtje te voetballen wordt dat in het kader van 'tolerantie' juist geprezen door de voetbalclub in kwestie. Als een WK wordt afgewerkt in een land waar ze homo's het liefst van het dak pleuren probeert de KNVB heel omfloerst een One Love-bandje om de arm van de aanvoerder te schuiven, behalve als de FIFA het niet leuk vindt of als het op een gele kaart komt te staan. Het WK van 2034 wordt afgewerkt in Saudi-Arabië - waar homo's van een nog hogere verdieping naar beneden worden gekukeld dan in Qatar - en al die omhooggevallen paarsgebroekte applausmachines van de KNVB zitten alweer te juichvuisten in de koffiekamer, omdat er reeds een zak riyals van de vrachtwagen is gevallen. Straks mag zo'n nuttige idioot als Michael van Praag weer verkondigen dat er 'stappen zijn gezet', maar als puntje bij buitenkantpaaltje komt tekent de KNVB gewoon bij het kruisje van de FIFA. En maar klappen voor een regenboogveld, en maar pronken met een regenbooghoekvlag, en maar wijzen op de regenboogband. Het regenboogveld is het zoveelste voorbeeld van slappe symboolpolitiek. De KNVB is immers altijd heel principieel. Tot het om principes gaat.