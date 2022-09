“no shirt, no shoes, no service”

Jullie kennen die tekst vast omdat “no shirt, no shoes, no service” soms op een bord bij de ingang van een winkel in de VS staat.

In Nederland is het kennelijk een recht om een hoofddoek of nikab te dragen. Maar waar is het recht van een werkgever of winkelier of restauranthouder om hoofddoeken in je eigen bedrijf te weigeren?

Hoe komt het dat dat recht om een hoofddoek te dragen slechts één kant op werkt?