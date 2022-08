Tja, in dit geval is het toch wel een simpelere en effectievere beschrijving van de groep voor wie het van belang is dan enige andere beschrijving (in tegenstelling tot sommige andere gevallen waarin de term gebruikt wordt).

In de groep "vrouwen" horen tenslotte ook transvrouwen (tenzij je expliciet in een wetenschappelijke context met sekse werkt, wat in een krantenkop niet het geval is), en die menstrueren niet, of ze nu een geslachtsoperatie gedaan hebben of niet, en transmannen horen er niet bij, terwijl transmannen die geen operatie ondergaan hebben nog steeds (kunnen) menstrueren.

En hoe veel wappiegedrag er ook is, het is een feit dat sommige mensen zich meer comfortabel voelen als het andere geslacht dan ze geboren zijn, in die basis kan denk ik (vrijwel) iedereen hier zich vinden.

Dat alles gezegd hebbende, kan je in dit geval WEL heel makkelijk het argument inbrengen dat je helemaal geen specificatie hoeft te geven: "Tampons en maandverbanden zullen in Schotland vanaf maandag gratis beschikbaar zijn". En dan is het wel weer vreemd om zo'n kwalificatie toe te voegen.