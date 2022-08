Motief aanslag Salman Rushdie onbekend, dader hield niet van lezen, wel van luisterboeken. Motief aanslag Theo van Gogh onbekend, dader was geen cinefiel. Motief bedreigingen Wilders blijven onduidelijk, dreigers gek op Delfts Blauw. Motief aanslag 9/11 onbekend, daders hadden hoogtevrees. Motief aanslag kerstmarkt Berlijn onbekend, daders fan van Waku Waku. Motief aanslag Joodse school Toulouse raadsel, dader had oom die Frits heet. Motief aanslag Bataclan Parijs onduidelijk, daders goed in origami. Motief aanslag concert Ariane Grande groot raadsel, daders gek op K3. Motief aanslag vliegveld Brussel onduidelijk, daders hadden vliegschaamte. Motief aanslag Londen raadsel, daders gek op Engelse drop. Motief aanslag Zweden vaag, dader fervent online fashionshopper. Motief ISIS-terreur in nevelen gehuld, daders altijd vriendelijk voor dieren en kinderen. Motieven Al Qaida twijfelachtig, Osama Bin Laden ging meestal toch op de brommer. Motief aanslag Charlie Hebdo vraagteken, daders vertaalden strips Jan Jans en de Kinderen naar Arabisch. Motief elke islamitische zelfmoordaanslag ooit blijft raadsel: als er geen bier meer is drinken we paardenbloemtjes. Motief aanslag op AD-kop raadsel, artikel in kwestie trekt helemaal niet de conclusie dat 'het motief een raadsel blijft', integendeel.