Ik heb nooit zo goed begrepen waarom racisme zo exclusief is voor blanken. Toegegeven het is natuurlijk wel zo. Vele vooral oudere blanken zijn of ze het nu goed of slecht bedoelen institutioneel racistisch. Of het nu gaat om negers of Aziaten. Ze kijken allemaal toch anders naar iemand die anders is. Veelal i.c.m. stereotypjes zoals; negers zijn lui, Aziaten hebben een kleine piemel, Arabieren zijn terroristen etc.

Maar... Dat doen negers ook. Vriend van mij, Amerikaan, neger, zegt dat hij commentaar krijgt van zijn "brothers" als hij met een blanke vriend ergens is. Japanners? Breek me de bek niet open. Die kijken neer op alles wat niet Japanner is. Arabieren? Die voelen zich ook superieur boven alles.

Ik vind het nogal hypocriet om het hele racisme gebeuren (hoewel terecht) af te schuiven op blanken alleen. Al die andere volkeren zijn ook racisten. Het is menseigen.