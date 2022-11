Had zeker net te horen gekregen dat zijn eerste aanvraag voor asiel was afgewezen. En ja, al deze 'wanhopige' vluchtelingen 'won't take no for an answer'. Ze hebben tussen de €5.000 en €10.000 geïnvesteerd om helemaal hier te geraken, en dan moet daar wel een sociale huurwoning en een bijstandsuitkering voor de rest van het leven tegenover staan.

Ik neem aan dat ze de man een beetje hebben kunnen kalmeren met de verzekering dat hij nog een tweede, en een derde, en een vierde, en een vijfde procedure kan beginnen, vooraleer hij werkelijk 'uitgeprocedeerd' raakt en het land echt uit moet. En nee, jongen, kalm maar, ook dan hoef je niet weg; als je maar categorisch weigert mee te werken aan je repatriëring, en vooral een 'pain in the ass' van jezelf maakt, dan volgt aan het eind toch wel weer een ''oplossing'', of een generaal pardon, oid.

Don't worry, be happy........