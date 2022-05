September 2021: "Volgens Kaag is het belangrijk dat de Taliban een inclusieve regering vormen omdat dat belangrijk is voor de stabiliteit van het land. Ook moeten meisjes naar school kunnen gaan, vrouwen werken en moeten rechten van minderheden worden beschermd."

Maart 2022: Taliban annuleren het openen van middelbare scholen voor meisjes.

Mei 2022: Taliban heffen mensenrechtencommissie op, omdat ze die onnodig achten met het oog op het groeiende begrotingstekort.

Hee Sigrid, hoe vindt je het zelf gaan? En dan hebben we het nog niet over de voedseltekorten, compleet gecrashte economie, algehele onveiligheid, boerkaplicht voor vrouwen, extreme werkeloosheid en het feit dat vrouwen niet meer zonder hun man over straat mogen. Afghanistan is volledig terug als de Middeleeuwse Islamitische staat die het ooit was en twintig jaar aan Westerse bezitting leverde dus exact helemaal niets op. En dit gebeurt allemaal vanuit hardnekkige religieuze overtuiging, dus die haatbaarden raken we echt niet met economische sancties of andere internationale boycotten. Zij laten hun bevolking liever sterven van de honger dan dat ze hun Islamitische droom laten varen. Vanaf welk punt kwalificeert een land eigenlijk als 'shithole'?