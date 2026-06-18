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Meerderheid Kamer wil influencers VERVOLGEN om 'medische misinformatie', roepen dat condooms onnatuurlijk zijn straks VERBODEN

Censuur!

VVD, CDA, D66, JA21 en Groep Markuszower willen het vrije internet, het vrije woord en de vrije liefde KAPOT maken, en dat allemaal omdat het aantal soa's tussen 2014 en 2025 verdrievoudigde, en dat (mogelijk, misschien, geen idee) allemaal omdat influencers de hele dag krankzinnige dingen roepen over seks en anticonceptie, en dat allemaal omdat uw puberkroost ontvankelijk is voor dergelijke onzin, en dat allemaal omdat ze dankzij gebrekkig onderwijs niet zelf kunnen nadenken, en dat allemaal omdat de regering al decennia onvoldoende investeert in datzelfde onderwijs, en dat allemaal zodat ze dan in 2026 "influencers" die "medische misinformatie" verspreiden kunnen vervolgen, en dat allemaal omdat ze stiekem hopen dat ze op deze manier eindelijk Gideon van Meijeren op kunnen sluiten. Trap er niet in! Enniewee, zin om te vrijen met behulp van een antiek darm-condoom ter waarde van 600 euro nu.

Tags: influencers, condooms, censuur
@Schots, scheef | 18-06-26 | 17:00 | 188 reacties

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