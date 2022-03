Een update uit het middeleeuwse afvoerputje van de mensenrechten dat zich Afghanistan noemt. Vorig week leek het er even op dat meisjes weer naar school mochten van de Taliban, maar nu is dat toch weer teruggedraaid door de gejurkte haatbaarden met als excuus dat ze nog een beslissing moeten nemen over het nieuwe schooluniform. Is ook lastig om zo'n nieuw uniform te bepalen. Ga je voor een hidjab of toch voor nikab? En kies je dan voor traditioneel zwart of is dat te cliché? Blauw of lila kan ook nog, maar je wil als Taliban natuurlijk niet te veel vrolijkheid in de wereld brengen. En dan effen of toch nog met een patroontje? Niet meteen een volledige panterprint uiteraard, maar wellicht iets subtiels met bloemen of een spreuk over vrouwenonderdrukking. En welk materiaal? Niet te comfortabel, want het zijn vrouwen, maar wel iets praktisch. Iets waar de bloedvlekken van de zweepslagen makkelijk uitwassen. En niet te dun, want dat is te verleidelijk voor de mannen, maar ook niet te dik, want dan voelen ze de stokslagen minder goed. Het moet tenslotte wel pijn doen. Al deze belangrijke beslissingen kosten tijd, dus die kinderen van het minderwaardige geslacht wachten maar even. Hee Kaag, was dit de inclusieve regering waar je op hoopte?