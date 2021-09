Qatar eergister onderworpen en gisteravond landde de hoogheid in the Land of the Pure. Gewoon veel obligate gemoedelijkheid en vooral verzwijgen dat we onze kernbommen terug willen. Pakistan is eigenlijk geen land. Het is een soort uit de hand gelopen Schilderswijk waarin het leger, de Inter Service Intelligence, het kabinet, de rechtelijke macht en big business in een onmogelijk netwerk van tribale en financiële dwarsverbanden om macht wedijveren. Schenk daar nog een islamitisch sausje, de Pakistaanse Taliban en de Pakistaanse steun aan de Afghaanse Taliban overheen, en je hebt the Land of the Pure. Maar ze zijn wel heel goed in cricket.

Enfin, in dat land dus, waarschuwde Kaag de Taliban nog één keer dat "de Taliban een inclusieve regering vormen omdat dat belangrijk is voor de stabiliteit van het land. Ook moeten meisjes naar school kunnen gaan, vrouwen werken en moeten rechten van minderheden worden beschermd." Zulks is namelijk een voorwaarde is voor de in november 2020 toegezegde 200 miljoen euro aan humanitaire hulp voor Afghanistan. Wel heeft Kaag alvast 10 miljoen euro overgemaakt naar VN-orgaan Afghanistan Humanitarian Fund, wel zo belangrijk.

Later vandaag schuift Kaag aan in Ankara.

Komt dat nieuwe kabinet inclusief emir aan het hoofd