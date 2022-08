Systeemkomiek verkleed als rebel en de natuurlijkste heup-taille-ratio van Armenië zijn uit elkaar. "Kim Kardashian and comedian Pete Davidson have ended their relationship, a source close to the couple tells CNN. "They did break up this week amicably due to distance and schedules," the source said." Druk druk druk! Is dit nieuws belangrijk genoeg voor de belangrijkste nieuwswebsite ter wereld [deze]? Absoluut. Pete had zich de kroon van de datingmarkt namelijk onrechtmatig toegeëigend namens lange, sukkelige, ongetrainde jongens met een enorme lul. Maar die vacante kroon is nu gelukkig gewoon weer onder weg naar waar-ie hoort: lange, stoere, getrainde jongens met een enorme lul. Valt u daar toevallig buiten? Geen probleem, u bent vast weer heel slim of heel grappig.