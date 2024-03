Model Emily Ratajkowski (32, wiki) schreef een heel boek over niet geobjectificeerd willen worden, dat in The Atlantic beschreven werd als een "fascinatingly solipsistic portrait of the tension between empowerment and objectification". En die bladzijden verscheur je toch ook niet omdat je ze gelezen hebt?

In 2022 scheidde ze van echtgenoot Sebastian Bear-McClard (MeToo) met wie ze sinds 2018 getrouwd was en een zoon heeft. En nu heeft ze de trouwring van weleer herbestemd (zo zeg je dat) door de oorspronkelijke diamant te splitsen en opnieuw te slijpen. Aan Vogue legt ze uit:

"The rings represent my own personal evolution, I don’t think a woman should be stripped of her diamonds just because she’s losing a man. The ring became symbolic to me – some kind of token or evidence of my life becoming my own again. It’s been a crazy couple of years, and finally I feel a sense of peace within myself and about the life and future I have and will continue to build with my son. Somehow, these rings feel like a reminder that I can make myself happy in ways I never imagined."

Weet je zo is het ook gewoon. Veel meer beeld na de breek.